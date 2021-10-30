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Эсминец США отправляется в Черное море

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США, Суббота 30 октября 2021 03:02
Эсминец США отправляется в Черное море Фото: эсминец США отправляется в Черное море (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Эсминец США USS Porter отправляется в Черное море. Там он будет взаимодействовать с партнерами по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы США.

Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter (DDG-78) выдвигается в Черноморский регион, где будет взаимодействовать со своими союзниками партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг заявлял о том, что НАТО нарастил присутствие в Черноморском регионе. Также НАТО изучает возможности для быстрой переброски подкреплений в этот регион в случае агрессии России.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики США также принимают участие в учениях в Черном и Балтийском море. Они отрабатывают удары по кораблям противников.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Черное море
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