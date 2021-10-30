Росія почала стежити за есмінцем США, якій увійшов в Чорне море

"Сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, що зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що американський есмінець вирушив до Чорного моря для спільних навчань з партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ в Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!" - повідомляли раніше у США.