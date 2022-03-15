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Россия начала сборы резервистов на Дальнем Востоке

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 марта в России начались военные сборы резервистов на Дальнем Востоке. Отличием которых является "введение в программу выполнения огневых задач с помощью минометных комплексов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Указано, что учения военнослужащими запаса, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве, будут проходить с 15 по 17 марта.

"Резервистам предстоит выполнить стрельбы из стрелкового вооружения, изучить боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получить основные навыки, которые будут необходимы для организации и обороны объектов военного и государственного назначения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, резервисты будут проводить учения по управлению колесной и бронированной гусеничной техникой.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к российским военным. Он предложил им выбор - погибнуть или сдаться в плен.

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