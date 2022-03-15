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Зеленский обратился к российским солдатам: ради чего вам погибать в Украине?

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Киев, Вторник 15 марта 2022 01:38
Зеленский обратился к российским солдатам: ради чего вам погибать в Украине? Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным. Глава государства предложил им выбор - погибнуть или сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю, и которых только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры - вы то уже все уже поняли", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что российские военные ничего не заберут у Украины, а будут только забирать жизни украинцев. При этом и сами будут погибать.

"Ради чего вам погибать и за чем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об это позоре и своем государстве", - добавил Зеленский.

По его словам, разговоры российских военных между собой и с родными прослушиваются. На их основании можно сделать выводы, кто они такие.

"Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам. Будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми, как с вами не обращались в вашей армии. Выбирайте!" - резюмировал Зеленский.

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