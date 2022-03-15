RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія почала збори резервістів на Далекому Сході

Фото: Росія почала збори резервістів на Далекому Сході (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 березня в Росії почалися військові збори резервістів розпочалися Далекому Сході. Відмінною рисою яких є "запровадження в програму виконання вогневих завдань з допомогою мінометних комплексів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Вказано, що навчання військовослужбовцями запасу, які уклали контракт на перебування в мобілізаційному людському резерві, проходитимуть з 15 по 17 березня.

"Резервістам належить виконати стрільби зі стрілецького озброєння, вивчити бойові можливості сучасного озброєння та бойової техніки, отримати основні навички, які будуть необхідні для організації та оборони об'єктів військового та державного призначення", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, резервісти проводитимуть навчання з управління колісною та броньованою гусеничною технікою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до російських військових. Він запропонував їм вибір - загинути або здатися в полон.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійськова базаВійна Росії проти України