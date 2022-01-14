Россия начала проверку боеготовности и на оккупированном Донбассе, - разведка

Российская Федерация начала проверку боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе. В частности, отдельные формирования выводят на полигоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.
Сообщается, что командование Вооруженных сил РФ на этой неделе начало масштабную проверку боевой и мобилизационной готовности армейских корпусов, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в т. ч. с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверяются запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.
Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.
Отметим, до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка не считает, что Россия решилась на масштабное вторжение в Украину.