Россия начала проведение терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину, - СНБО
Спецслужбы России начали реализацию плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, по состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.
В частности, пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что 13.апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;
Также ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что спецслужбы РФ готовят новые провокации, чтобы обвинить ВСУ.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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