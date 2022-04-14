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Россия начала проведение терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину, - СНБО

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 15:56
Россия начала проведение терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину, - СНБО Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Спецслужбы России начали реализацию плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, по состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

В частности, пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что 13.апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории;

Также ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы РФ готовят новые провокации, чтобы обвинить ВСУ.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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