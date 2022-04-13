Спецслужбы РФ готовят новые провокации, чтобы обвинить ВСУ: где планируют устроить теракты

Российские спецслужбы готовят теракты для нагнетания антиукраинской истерии в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, согласно заявлению руководителя ГУР Минобороны Украины, российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Также возможны ракетно-бомбовые удары.

Сообщается, что подтверждением этому может быть введение "желтого" уровня террористической угрозы на приграничных территориях РФ и в Крыму:

Брянской, Курской и Белгородских областях;

Росошанскому, Кантемировскому району Воронежской области;

Щербинскому, Ейскому району Краснодарского края;

города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Ленинском районе оккупированного Крыма.

Кроме того, Россия будет пытаться консолидировать россиян против украинцев.

Спецслужбы РФ планируют теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину (t.me/CenterCounteringDisinformation)