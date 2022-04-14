Росія розпочала проведення терактів на своїй території, щоб звинуватити Україну, - РНБО
Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Так, станом на 14 квітня на російському прикордонному пункті сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.
Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні йдеться, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;
Також ФСБ РФ повідомила, що з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що спецслужби РФ готують нові провокації, щоб звинуватити ЗСУ.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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