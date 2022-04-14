Росія розпочала проведення терактів на своїй території, щоб звинуватити Україну, - РНБО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонному пункті сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.



Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні йдеться, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

Також ФСБ РФ повідомила, що з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.