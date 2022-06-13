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Росія почала залучати в ДРГ українців: в МВС пояснили, чи допоможе це Кремлю у війні

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 19:27
Росія почала залучати в ДРГ українців: в МВС пояснили, чи допоможе це Кремлю у війні Фото: Росія почала залучати до ДРГ українців (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Росія змінила тактику щодо роботу ДРГ та залучає в них українців, а не підготовлених диверсантів, як це було на початку війни. Але і ця стратегія є провальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку радника міністра МВС Віктора Андрусіва.

"На початку війни Росія ворог активізував роботу диверсійно-розвідувальних груп. Це були спеціально підготовлені диверсанти, які професійно виконували свої завдання. Зараз такі групи вже не ефективні, а наші правоохоронці швидко виявляють і знищують їх. Через це ускладнюється перекидання ДРГ на українську територію. Щоб поновити диверсії, росіяни змінюють тактику", - каже він.

За словами Андрусіва, наразі Росія вирішила оживити свою українську сітку агентів, яку формували тут багато років.

"Росія піднімає їхні контакти і намагається вступити з ними у співпрацю. Зауважу, що для них ця історія не дуже ефективна, тому що поліція дуже добре знає їхніх агентів", - запевняє Андрусів.

Він зізнається, що "за всіма товаришами, які будь-коли перебували в проросійських організаціях, ведеться пильне спостереження". Тому, за його словами, нова тактика росіян є провальною.

Як повідомлялось, в рамках цієї тактики Росія набирає в диверсанти україномовних жителів окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму.

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