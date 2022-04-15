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Россия с начала полномасштабной войны потеряла около 20 000 военных, - Генштаб

Фото: Россия потеряла уже около 20 000 военных (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли около 20 000 российских военных. Количество уничтоженных танков превысило 750 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие потери противника:

  • Личный состав - около 20000 человек
  • Танки - 756
  • Боевые бронированные машины - 1976
  • Артиллерийские системы - 366
  • РСЗО - 122
  • Средства ПВО - 66
  • Самолеты - 163
  • Вертолеты - 144
  • Автомобильная техника - 1443
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 135
  • Специальная техника - ​25
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины уже сбили беспилотник оккупантов, который вел разведку в Одессе.

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