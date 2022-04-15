Россия с начала полномасштабной войны потеряла около 20 000 военных, - Генштаб

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли около 20 000 российских военных. Количество уничтоженных танков превысило 750 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины уже сбили беспилотник оккупантов, который вел разведку в Одессе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.