Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 20 000 військових, - Генштаб

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули близько 20 000 російських військових. Кількість знищених танків перевищила 750 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України вже збили безпілотник окупантів, який вів розвідку в Одесі.
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