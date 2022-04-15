ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов, который осуществлял разведку в Одессе

В пятницу утром, 15 апреля, Вооруженные силы Украины уничтожили беспилотник российских оккупантов. Он пытался осуществить разведывательную деятельность объектов инфраструктуры Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Facebook .

"Утром, 15 апреля, воинами зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, по данным службы по связям с общественностью ПВК "Юг", был уничтожен российский БПЛА, пытавшийся осуществить разведывательную деятельность объектов инфраструктуры Одессы", - написал он.

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