Россия начала поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва"

В Черном море россияне производят поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва".

Об этом сообщил офицер ОК "Пивдень" Владислав Назаров, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировку судоходства, вражеским флотом будет проводиться разведка, перевозка грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера", - сказал офицер.

По его словам, россияне продолжают блокировать судоходство в Черном море.

Напомним, выживший после потопления российского ракетного крейсера "Москва" после поражения украинскими ракетами "Нептун" матрос-срочник рассказал своей матери, что корабль направлялся в сторону Одессы для высадки десанта морской пехоты для захвата города.

Раньше мы сообщали, Россия отвела боевые корабли Черноморского флота на 200 км от берегов Украины. Но продолжает блокировать судоходство.