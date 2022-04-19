ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские корабли отошли на 200 км от берегов Украины, - ОК "Юг"

Новина українською →
Черное море, Вторник 19 апреля 2022 08:31
Российские корабли отошли на 200 км от берегов Украины, - ОК "Юг" Фото: корабли Черноморского флота РФ отошли от берегов Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Россия отвела боевые корабли Черноморского флота на 200 км от берегов Украины. Но продолжает блокировать судоходство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются", - говорится в сообщении.

Отметим, на прошлой неделе украинские двумя ракетами "Нептун" потопили флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва", накануне появилось видео горящего корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные возобновили воздушную разведку в Одессе и области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флот Война России против Украины
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс