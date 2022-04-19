Российские корабли отошли на 200 км от берегов Украины, - ОК "Юг"
Россия отвела боевые корабли Черноморского флота на 200 км от берегов Украины. Но продолжает блокировать судоходство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются", - говорится в сообщении.
Отметим, на прошлой неделе украинские двумя ракетами "Нептун" потопили флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва", накануне появилось видео горящего корабля.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные возобновили воздушную разведку в Одессе и области.
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