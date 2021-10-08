Украина в ОБСЕ предложила начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму
Украина призывает СММ начать дистанционный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. Постпред Евгений Цимбалюк в Совете ОБСЕ поприветствовал шаги миссии по опросу людей на административной границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженные формирования РФ ограничивают доступ СММ к оккупированным территориям вдоль побережья Азовского моря.
"Это происходит в то время, когда коммерческие суда продолжают сталкиваться с искусственными задержками, территории Черного и Азовского морей постепенно милитаризуются Россией, а Крым превращается в военный форпост России", - заявил Цымбалюк.
Отдельно в своем заявлении украинский дипломат осудил очередную кампанию принудительного призыва, объявленную 1 октября на оккупированных территориях Крыма и востока Украины. По его словам, с 2014 года на военную службу в вооруженные силы России незаконно призвано уже более 30 тысяч граждан Украины.
Напомним, ранее Украина утвердила Стратегию деоккупации Крыма и меры для ее реализации.
А Зеленский заявлял, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий, в том числе Крыма.