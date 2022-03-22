Россия начала мобилизацию должников и алиментщиков, - разведка

Российская Федерация продолжает вести скрытую мобилизацию для продолжения войны в Украине. Контракт с армией предлагают подписать должникам, имеющим проблемы с выплатами кредитов и алиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", - говорится в сообщении.

Должникам предлагают подписать контракт взамен списания долгов по кредитам. Подобные предложения начали распространяться в Татарстане, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Кроме того, в российскую армию забирают лиц, имеющих проблемы с законом.