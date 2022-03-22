ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия начала мобилизацию должников и алиментщиков, - разведка

Новина українською →
Россия, Вторник 22 марта 2022 13:28
Россия начала мобилизацию должников и алиментщиков, - разведка Фото: Россия мобилизует должников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация продолжает вести скрытую мобилизацию для продолжения войны в Украине. Контракт с армией предлагают подписать должникам, имеющим проблемы с выплатами кредитов и алиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", - говорится в сообщении.

Должникам предлагают подписать контракт взамен списания долгов по кредитам. Подобные предложения начали распространяться в Татарстане, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Кроме того, в российскую армию забирают лиц, имеющих проблемы с законом.

Напомним, что Россия может остаться без лифтов, так как через полгода в стране закончатся комплектующие для их производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Российская Федерация
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро