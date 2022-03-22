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Росія почала мобілізацію боржників та аліментників, - розвідка

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Росія, Вівторок 22 березня 2022 13:28
Росія почала мобілізацію боржників та аліментників, - розвідка Фото: Росія мобілізує боржників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація продовжує вести приховану мобілізацію для продовження війни в Україні. Контракт з армією пропонують підписати боржникам, що мають проблеми з виплатами кредитів та аліментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управлення розвідки Міноборони.

"Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій", - йдеться у повідомленні.

Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Подібні пропозиції почали поширюватися у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Крім того, в російську армію забирають осіб, які мають проблеми з законом.

Нагадаємо, що Росія може залишилися без ліфтів, оскільки через півроку в країні закінчаться комплектуючі для їх виробництва.

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