Росія почала масштабні військові навчання на кордоні з Україною і в Криму

РФ відпрацює висадку морського десанту на узбережжя та авіаційні стрільби

Російська Федерація розпочала масштабні військові навчання на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляється, що маневри військової авіації за участю засобів протиповітряної оборони (ППО) та Чорноморського флоту пройдуть в окупованому Криму, а також у Ростовській області та Краснодарському краї.

Також повідомляється, що штурмова авіація відпрацює посадку на грунтовій полігон і бомбометання. Крім того, винищувачі і бомбардувальники виконають стрільби ракетами "повітря-повітря", а вертольоти армійської авіації забезпечать вогневу підтримку висадці десанту морської піхоти Чорноморського флоту.

"Також в рамках навчань засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні у відбитті ракетного удару кораблів умовного противника з моря", - додали в Міноборони.

Зазначимо, частина навчань пройде на полігоні в 80 км від українського кордону.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла, що Росія на торішніх навчаннях "Захід 2017" відпрацювала вторгнення до країн Балтії.