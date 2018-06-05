Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Росія почала масштабні військові навчання на кордоні з Україною і в Криму

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 08:37
Фото: російська військова авіація (mil.ru)
Фото: російська військова авіація (mil.ru)

РФ відпрацює висадку морського десанту на узбережжя та авіаційні стрільби

Російська Федерація розпочала масштабні військові навчання на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляється, що маневри військової авіації за участю засобів протиповітряної оборони (ППО) та Чорноморського флоту пройдуть в окупованому Криму, а також у Ростовській області та Краснодарському краї.

Також повідомляється, що штурмова авіація відпрацює посадку на грунтовій полігон і бомбометання. Крім того, винищувачі і бомбардувальники виконають стрільби ракетами "повітря-повітря", а вертольоти армійської авіації забезпечать вогневу підтримку висадці десанту морської піхоти Чорноморського флоту.

"Також в рамках навчань засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні у відбитті ракетного удару кораблів умовного противника з моря", - додали в Міноборони.

Зазначимо, частина навчань пройде на полігоні в 80 км від українського кордону.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла, що Росія на торішніх навчаннях "Захід 2017" відпрацювала вторгнення до країн Балтії.

 

В окупованому Криму знесли недобудовану мечеть Ар-Рахман
Теги публікації: Російська Федерація, Крим, учения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top