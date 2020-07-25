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В Одессу зашли пять кораблей НАТО

Одесса, Суббота 25 июля 2020 17:06
В Одессу зашли пять кораблей НАТО
Фото: корабли НАТО (dumskaya.net/news)
Автор: Андрей Козловский

Они пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций

Сегодня, 25 июля, в одесский порт вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Эти корабли ранее уже прибывали в Одессу с целью обучения.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщается, около 7:00 ошвартовались на военно-морской базе "Юг" два корвета - румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Позже в одесском порту ошвартовались фрегаты - испанский "Alvaro de Bazan", турецкий F243 "Yildirim" и румынский F222 "Regina Maria".

Корабли НАТО пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.

Напомним, в акватории Черного моря стартовали украинско-американские военные учения Sea Breeze 2020.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянная группа НАТО противоминных действий (SNMCMG2) вошли в Черное море.

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