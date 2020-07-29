Росія почала масштабні навчання на Чорному морі

Фото: військові кораблі РФ (nation-news.ru)

До навчань також залучені літаки і вертольоти морської авіації

Сьогодні, 29 липня, Чорноморський флот Росії почав військові навчання, у яких беруть участь понад 20 кораблів. До маневрів також залучені літаки і гвинтокрили морської авіації.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як повідомляється, військові планують провести тренування з ведення морського бою, протиповітряної та протидиверсійної оборони. Крім того, члени екіпажів будуть боронити корабель при стоянці на незахищеному рейді і ліквідувати пожежу або пробоїни.

Відомо, що серед залучених кораблів у навчаннях задіяні: фрегат "Адмірал Ессен", сторожовий корабель "Допитливий", патрульний корабель "Дмитро Рогачов". Також беруть участь малі ракетні кораблі "Орехово-Зуєво" та "Інгушетія" і великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Саратов".

Нагадаємо, завершились військові навчання Sea Breeze-2020, які проходили в Україні з 20 по 26 липня, в них брали участь близько 2 тисяч осіб із восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили.

Крім того, раніше повідомлялось, що в одеський порт увійшли п'ять кораблів НАТО на чолі з флагманом Постійної військово-морської групи НАТО.