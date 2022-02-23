ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МИД обратился к украинцам: воздержитесь от поездок в РФ, а кто там - немедленно покиньте ее

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 10:38
МИД обратился к украинцам: воздержитесь от поездок в РФ, а кто там - немедленно покиньте ее Фото: МИД обратился к украинцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел обратилось к украинцам с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД.

Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД опубликовал контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории РФ:

  • Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).
  • Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua).
  • Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua).
  • Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua).
  • Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua).

Напомним, Россия объявила эвакуацию посольства в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Украина
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина