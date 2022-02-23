МИД обратился к украинцам: воздержитесь от поездок в РФ, а кто там - немедленно покиньте ее
Министерство иностранных дел обратилось к украинцам с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД.
Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.
"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении.
В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД опубликовал контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории РФ:
- Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).
- Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua).
- Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua).
- Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua).
- Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua).