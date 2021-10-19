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"Россия начала эту войну": США назвали РФ виновником конфликта на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Ллойд Остин.

Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма, а также призвал РФ прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Черном море и вдоль украинских границ.

Напомним, министр обороны США также прокомментировал заявление России о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина сама принимает решения.

Отметим, в свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе.

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