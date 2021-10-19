Таран о военной помощи США: повышает наши возможности на Донбассе

Военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе. Кроме того, она повышает боевые способности Украины на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министров обороны Украины и США.

"Помощь от США увеличивает наши возможности. Наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата", - отметил Андрей Таран.

По его словам, помощь США повышает боевые способности Украины на море, поскольку поставляются корабли класса Island и еще будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6.

Кроме того, Украина получает средства контрбатарейной борьбы.

"Поэтому, насколько эффективна (помощь, - ред.)? Очень эффективна", - добавил Таран.