Министр обороны США ответил России на заявление о НАТО: Украина имеет право сама принять решение
Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал заявление России о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина сама принимает решение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По его словам, США продолжают поддерживать Украину.
"Ни одна третья страна не имеет вето на вступление в НАТО. Украина имеет право решать свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой и мы будем продолжать работать вместе", - заявил он.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на это тем, что худший сценарий уже состоялся.