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Россия начала ядерные учения с запуском баллистических и крылатых ракет

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Москва, Суббота 19 февраля 2022 12:37
Россия начала ядерные учения с запуском баллистических и крылатых ракет Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия начала ядерные учения с запуском баллистических и крылатых ракет. Старт учениям дал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова агентству РИА Новости.

По его словам, Путин вместе с Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра.

Ранее президент США Джо Байден, который регулярно предупреждал о надвигающемся вторжении, заявил в пятницу, что теперь он считает, что столица Киев станет мишенью для России, но он не думает, что Путин даже рассматривает возможность применения ядерного оружия.

"У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намерены атаковать Украину на следующей неделе, в ближайшие дни. На данный момент я убежден, что он принял решение", - заявил Байден журналистам в Белом доме.

Ранее издание Financial Times писало, что Россия в феврале планирует провести крупные учения по ядерному оружию. Представители вооруженных сил и разведки США считают, что они будут использованы в качестве предупреждения НАТО не вмешиваться, если президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину.

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