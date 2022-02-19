Росія почала ядерні навчання із запуском балістичних і крилатих ракет
Росія почала ядерні навчання із запуском балістичних і крилатих ракет. Старт навчань дав президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова агентству РИА Новости.
За його словами, Путін разом з Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет з ситуаційного центру.
Раніше президент США Джо Байден, який регулярно попереджав про вторгнення, що насувається, заявив у п'ятницю, що тепер він вважає, що столиця Київ стане мішенню для Росії, але він не думає, що Путін навіть розглядає можливість застосування ядерної зброї.
"У нас є підстави вважати, що російські сили планують і мають намір атакувати Україну наступного тижня, в найближчі дні. На даний момент я переконаний, що він прийняв рішення", - заявив Байден журналістам у Білому домі.
Раніше видання Financial Times писало, що Росія в лютому планує провести великі навчання з ядерної зброї. Представники Збройних сил і розвідки США вважають, що вони будуть використані в якості попередження НАТО не втручатися, якщо президент Володимир Путін вирішить вторгнутися в Україну.