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Росія почала ядерні навчання із запуском балістичних і крилатих ракет

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Москва, Субота 19 лютого 2022 12:37
Росія почала ядерні навчання із запуском балістичних і крилатих ракет Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія почала ядерні навчання із запуском балістичних і крилатих ракет. Старт навчань дав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова агентству РИА Новости.

За його словами, Путін разом з Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет з ситуаційного центру.

Раніше президент США Джо Байден, який регулярно попереджав про вторгнення, що насувається, заявив у п'ятницю, що тепер він вважає, що столиця Київ стане мішенню для Росії, але він не думає, що Путін навіть розглядає можливість застосування ядерної зброї.

"У нас є підстави вважати, що російські сили планують і мають намір атакувати Україну наступного тижня, в найближчі дні. На даний момент я переконаний, що він прийняв рішення", - заявив Байден журналістам у Білому домі.

Раніше видання Financial Times писало, що Росія в лютому планує провести великі навчання з ядерної зброї. Представники Збройних сил і розвідки США вважають, що вони будуть використані в якості попередження НАТО не втручатися, якщо президент Володимир Путін вирішить вторгнутися в Україну.

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