Росія почала ядерні навчання із запуском балістичних і крилатих ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова агентству РИА Новости .

За його словами, Путін разом з Олександром Лукашенком спостерігає за пусками балістичних ракет з ситуаційного центру.

Раніше президент США Джо Байден, який регулярно попереджав про вторгнення, що насувається, заявив у п'ятницю, що тепер він вважає, що столиця Київ стане мішенню для Росії, але він не думає, що Путін навіть розглядає можливість застосування ядерної зброї.

"У нас є підстави вважати, що російські сили планують і мають намір атакувати Україну наступного тижня, в найближчі дні. На даний момент я переконаний, що він прийняв рішення", - заявив Байден журналістам у Білому домі.