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Россия набирает в диверсанты украиноязычных из ОРДЛО и Крыма, - МВД

Фото: спикер МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерия Полищук

Россия изменила тактику диверсионно-разведовательных групп в Украине. Теперь в диверсантов набирают украиноязычных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Об этом спикер Министерства внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала Freedom.

"Сейчас изменила тактику РФ, в основном это люди (диверсанты, - ред.) - бывшие граждане Украины, достаточно долго проживавшие в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму. И один из главных критериев, по которым отбирают этих людей - это, как минимум, понимание, и умение разговаривать на украинском языке", - рассказал он.

По словам Денисенко, это делается для того, чтобы диверсантов было труднее спутать с другими украинцами.

"Сначала мы помним, что в основном это были русские, которые даже теоретически не могли произнести некоторые слова, которые и стали нашим условным паролем - "паляница", "Укрзализныця" и так далее", - подчеркнул он.

Спикер МВД добавил, что за три месяца войны в Украине насчитали более сотни диверсионных групп.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был диверсант. После проверки мужчину задержали. У него обнаружили фото пропагандистской символики, фото из расположения населенных пунктов.

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