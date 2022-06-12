Россия набирает в диверсанты украиноязычных из ОРДЛО и Крыма, - МВД

"Сейчас изменила тактику РФ, в основном это люди (диверсанты, - ред.) - бывшие граждане Украины, достаточно долго проживавшие в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму. И один из главных критериев, по которым отбирают этих людей - это, как минимум, понимание, и умение разговаривать на украинском языке", - рассказал он.

По словам Денисенко, это делается для того, чтобы диверсантов было труднее спутать с другими украинцами.

"Сначала мы помним, что в основном это были русские, которые даже теоретически не могли произнести некоторые слова, которые и стали нашим условным паролем - "паляница", "Укрзализныця" и так далее", - подчеркнул он.

Спикер МВД добавил, что за три месяца войны в Украине насчитали более сотни диверсионных групп.