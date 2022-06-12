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Росія набирає в диверсанти україномовних з ОРДЛО і Криму, - МВС

Фото: речник МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерія Поліщук

Росія змінила тактику диверсійно-розвідувальних груп в Україні. Тепер у диверсантів набирають україномовних жителів окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Про це речник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу Freedom.

"Зараз змінила тактику РФ, в основному це люди (диверсанти, - ред.) - колишні громадяни України, досить довго проживали в окупованих Донецьку, Луганську і Криму. І один з головних критеріїв, за якими відбирають цих людей - це, як мінімум, розуміння, і вміння розмовляти українською мовою", - розповів він.

За словами Денисенка, це робиться для того, щоб диверсантів було важче сплутати з іншими українцями.

"Спочатку ми пам'ятаємо, що в основному це були росіяни, які навіть теоретично не могли вимовити деякі слова, які і стали нашим умовним паролем - "Паляниця", "Укрзалізниця" і так далі", - підкреслив він.

Речник МВС додав, що за три місяці війни в Україні нарахували більше сотні диверсійних груп.

Раніше повідомлялося, що у Києві патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був диверсант. Після перевірки чоловіка затримали. У нього виявили фото пропагандистської символіки, фото з розташування населених пунктів.

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