Росія набирає в диверсанти україномовних з ОРДЛО і Криму, - МВС

"Зараз змінила тактику РФ, в основному це люди (диверсанти, - ред.) - колишні громадяни України, досить довго проживали в окупованих Донецьку, Луганську і Криму. І один з головних критеріїв, за якими відбирають цих людей - це, як мінімум, розуміння, і вміння розмовляти українською мовою", - розповів він.

За словами Денисенка, це робиться для того, щоб диверсантів було важче сплутати з іншими українцями.

"Спочатку ми пам'ятаємо, що в основному це були росіяни, які навіть теоретично не могли вимовити деякі слова, які і стали нашим умовним паролем - "Паляниця", "Укрзалізниця" і так далі", - підкреслив він.

Речник МВС додав, що за три місяці війни в Україні нарахували більше сотні диверсійних груп.