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Россия могла тайно отправить атомную подлодку в Средиземное море, - СМИ

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Средиземное море, Суббота 03 сентября 2022 18:26
Россия могла тайно отправить атомную подлодку в Средиземное море, - СМИ Фото: российскую подлодку заметили у берегов Италии (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация могла тайно отправить атомную подводную лодку в Средиземное море. Пока неясно, как долго она уже находится там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Naval News.

Сообщается, что обнаружены убедительные признаки того, что вблизи Италии действует российская ударная подводная лодка (SSN) или подводная лодка с крылатыми ракетами (SSGN). Предполагается, что она должна заменить крейсер "Маршал Устинов", который покинул Средиземное море 24 августа.

Пока неизвестно, что это за подводная лодка. Россия и раньше отправляла атомные подводные лодки в Средиземное море, но нечасто.

Напомним, ранее издание Politico выпустило материал, в котором говорится в том, что Украина разгромила Черноморский флот России, превратив его во второстепенную силу.

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Российская Федерация Средиземное море
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