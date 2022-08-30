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Украина разгромила Черноморский флот России, превратив его во второстепенную силу, - Politico

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Украина, Вторник 30 августа 2022 10:15
Украина разгромила Черноморский флот России, превратив его во второстепенную силу, - Politico Фото: Черноморский флот России разгромлен Украиной (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Черноморский флот России когда-то считался центральным элементом плана Владимира Путина завоевать Украину. Но этот флот и его авиация пострадали от новаторских атак Украины, что превратило его во второстепенную силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Как отмечается в материале, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале, базирующийся в Крыму флот был в центре событий, запуская крылатые ракеты "Калибр" по военным и гражданским объектам в глубине страны, блокируя доступ к портам страны и угрожая морским десантом в Одессе.

Однако с тех пор Киев перехватил инициативу, потопив несколько кораблей, в том числе его флагманский крейсер "Москва". Авиационный полк Черноморского флота, базирующийся на авиабазе Саки в Крыму, также сильно пострадал в этом месяце в результате ударов, в результате которых было уничтожено около половины самолетов подразделения, заявил западный чиновник, подтверждая оценки других официальных лиц.

В то время как российские подводные лодки время от времени обстреливают Украину, флот не оправдал ожиданий, возложенных на него в начале войны, и занял оборонительную позицию либо в портах, либо вдали от берега, чтобы избежать украинских атак, говорится в статье Politico.

С весны проблемы Черноморского флота усугубились из-за плохого руководства, устаревшего оборудования и высокомерия, которым украинцы были только рады воспользоваться. Череда военных катастроф привела к увольнению командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

"Потери российских десантных кораблей, возможно, важнее, чем "Москвы", - сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, который изучает вооруженные силы России и Украины. Потери препятствуют способности России перебрасывать войска и технику вокруг Крыма по морю.

Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что флот стал практически беспомощным и "не происходило ничего в течение нескольких месяцев", сказал Politico второй представитель министерства обороны.

Один западный дипломат согласился с этой оценкой, заявив, что "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами".

По его словам, нахождение флота в открытом море "серьезно ограничивает возможности российской кампании" на юге Украины. Сам флот, состоящий из небольших ракетных корветов и фрегатов, десантных кораблей и шести подводных лодок, по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после ликвидации ПВО "Москвы" и радаров на острове Змеиный.

Напомним, по данным британской разведки, надводные корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

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Черноморский флот
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