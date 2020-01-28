ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия могла получить данные о передвижении военной техники ВСУ, - СБУ

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 17:45
Россия могла получить данные о передвижении военной техники ВСУ, - СБУ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

СБУ предупредила установку камер наблюдения во Львовской области с российским ПО

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила возможность получения Российской Федерации информации о передвижении военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что местная фирма-победитель тендера на установку камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области на 8 млн гривен использовала российское программное обеспечение.

"Коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ. Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами", - отметили в СБУ.

В связи с этим тендерный комитет департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА признал тендерные торги несостоявшимися, а тендер отменил.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре СБУ разоблачила незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые незаконно прослушивали смартфоны людей. Наблюдение за людьми оценивалось в 3 тысячи долларов

Также сообщалось, что в Житомирской области разоблачили на систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов. Чиновник требовал от местного частного предпринимателя ежемесячные взятки, за невмешательство в его бизнес.

В Мариуполе задержали гранатометчика "ДНР", участвовавшего в обстрелах Торецка СБУ провела обыски на предприятиях "оборонки" во Львове и области
Новости Украины ЛьвовСлужба безопасности Украиныутечка данных
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь