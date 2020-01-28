Россия могла получить данные о передвижении военной техники ВСУ, - СБУ

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СБУ предупредила установку камер наблюдения во Львовской области с российским ПО

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила возможность получения Российской Федерации информации о передвижении военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что местная фирма-победитель тендера на установку камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области на 8 млн гривен использовала российское программное обеспечение.

"Коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ. Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами", - отметили в СБУ.

В связи с этим тендерный комитет департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА признал тендерные торги несостоявшимися, а тендер отменил.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре СБУ разоблачила незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые незаконно прослушивали смартфоны людей. Наблюдение за людьми оценивалось в 3 тысячи долларов

Также сообщалось, что в Житомирской области разоблачили на систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов. Чиновник требовал от местного частного предпринимателя ежемесячные взятки, за невмешательство в его бизнес.