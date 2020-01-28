Росія могла отримати дані про пересування військової техніки ЗСУ, - СБУ

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СБУ попередила встановлення камер спостереження у Львівській області з російським ПЗ

Служба безпеки України (СБУ) попередила можливість отримання Російською Федерацією інформації про пересування військової техніки Збройних сил України (ЗСУ) у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що місцева фірма-переможець тендеру на встановлення камер відеоспостереження на автошляхах Львівської області на 8 млн гривень використовувала російське програмне забезпечення.

"Комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ. Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на поїздах, особи водіїв і пасажирів. За висновком експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного коду з території Росії. Це могло бути використане для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом і загальними автошляхами", - зазначили в СБУ.

У зв'язку з цим тендерний комітет департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА визнав тендерні торги такими, що не відбулися, а тендер скасував.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпрі СБУ викрила незаконну діяльність представників приватної детективної фірми, які незаконно прослуховували смартфони людей. Спостереження за людьми оцінювався в 3 тисячі доларів

Також повідомлялося, що в Житомирській області викрили на систематичному отриманні хабарів начальника сектору кримінальної поліції одного з райвідділів. Чиновник вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабара, за невтручання в його бізнес.