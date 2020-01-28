ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія могла отримати дані про пересування військової техніки ЗСУ, - СБУ

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 17:45
Росія могла отримати дані про пересування військової техніки ЗСУ, - СБУ
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

СБУ попередила встановлення камер спостереження у Львівській області з російським ПЗ

Служба безпеки України (СБУ) попередила можливість отримання Російською Федерацією інформації про пересування військової техніки Збройних сил України (ЗСУ) у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що місцева фірма-переможець тендеру на встановлення камер відеоспостереження на автошляхах Львівської області на 8 млн гривень використовувала російське програмне забезпечення.

"Комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ. Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на поїздах, особи водіїв і пасажирів. За висновком експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного коду з території Росії. Це могло бути використане для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом і загальними автошляхами", - зазначили в СБУ.

У зв'язку з цим тендерний комітет департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА визнав тендерні торги такими, що не відбулися, а тендер скасував.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпрі СБУ викрила незаконну діяльність представників приватної детективної фірми, які незаконно прослуховували смартфони людей. Спостереження за людьми оцінювався в 3 тисячі доларів

Також повідомлялося, що в Житомирській області викрили на систематичному отриманні хабарів начальника сектору кримінальної поліції одного з райвідділів. Чиновник вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабара, за невтручання в його бізнес.

У Маріуполі затримали гранатометника "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецка СБУ провела обшуки на підприємствах "оборонки" у Львові та області
Новини України ЛьвівСлужба безпеки Україниутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся