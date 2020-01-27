СБУ в Днепре разоблачила частных детективов на прослушивании смартфонов

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Наблюдение за людьми оценивалось в 3000 тысячи долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) в Днепре разоблачила незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые незаконно прослушивали смартфоны людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили в СБУ, злоумышленники предоставляли "услуги" со сканирования электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом относительно физических и юридических лиц.

Частные детективы устанавливали на смартфоны пользователей специальное программное обеспечение, которое помогает осуществлять сбор информации.

Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в 3 тысячи долларов.

"Во время проведения обысков в офисах злоумышленников и местам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащими банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения", которые подлежат защите", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются работники банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению дополнительных данных "клиентов", а также заказчиков этих услуг.

Силовики открыли уголовное дело по ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру. Также СБУ за год пресекла более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники киберполиции разоблачили 35-летнего харьковского предпринимателя, который продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.