Россия могла мобилизовать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины, - CNN

Россия во время скрытой мобилизации могла набрать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины. Большинство из них не имеют военного опыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации издания, по всей России формируются добровольческие батальоны для отправки в Украину. Аналитики утверждают, что мобилизировать могли около 30 тысяч добровольцев. Около трети из них отправят на Донбасс.
"Некоторые батальоны будут участвовать исключительно в боевой поддержке и операциях боевого обеспечения (тыловые батальоны или батальоны связи), в то время как другие будут усиливать уже существующие воинские части или сформировать боевые батальоны", - сказала исследователь России из Института изучения войны в Вашингтоне Катерина Степаненко.
По ее словам, обучать добровольцев российское руководство планирует течение четырех недель, но это, вероятно, не превратит их в эффективных солдат.
Также отмечается, что добровольческие батальоны формируют в каждом крае или округе, но служба по контракту в армии больше всего популярна в бедных регионах РФ.
Однако тут возникает другая проблема, поскольку финансирование такие военных формирований ложиться на местные бюджеты. По словам Степаненко, Красноярску, например, нужно выделить на это около 2 млн долларов.
При этом по России распространяют милитарные призывы и реклама, чтобы привлечь как можно больше добровольцев:
Напомним, по данным военной разведки, Россия формирует еще одну ударную группировку для войны в Украине.
Кроме того, ранее ГУР сообщало, что в РФ возник дефицит офицеров.
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