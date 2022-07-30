Росія могла мобілізувати понад 30 тисяч добровольців на війну проти України, - CNN

За інформацією видання, по всій Росії формуються добровольчі батальйони для відправки в Україну. Аналітики стверджують, що мобілізувати могли близько 30 тисяч добровольців. Близько третини з них відправлять на Донбас.

"Деякі батальйони будуть брати участь виключно в бойовій підтримці та операціях бойового забезпечення (тилові батальйони або батальйони зв'язку), в той час як інші будуть посилювати вже існуючі військові частини або сформувати бойові батальйони", - сказала дослідник Росії з Інституту вивчення війни у Вашингтоні Катерина Степаненко.

За її словами, навчати добровольців російське керівництво планує протягом чотирьох тижнів, але це, ймовірно, не перетворить їх на ефективних солдатів.

Також наголошується, що добровольчі батальйони формують в кожному краї або окрузі, але служба за контрактом в армії найбільше популярна в бідних регіонах РФ.

Однак тут виникає інша проблема, оскільки фінансування таких військових формувань лягає на місцеві бюджети. За словами Степаненка, Красноярську, наприклад, потрібно виділити на це близько 2 млн доларів.

При цьому по Росії поширюють мілітарні заклики і реклама, щоб залучити якомога більше добровольців: