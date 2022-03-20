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Россия мобилизует студентов из ОРДЛО и приобщает ливийских "добровольцев" к войне, - ВСУ

Фото: Россия мобилизует студентов из ОРДЛО и приобщает ливийских "добровольцев" к войне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате многочисленных потерь, Российская Федерация прибегает к скрытой мобилизации среди студентов, проживающих в ОРДЛО. Также к войне планируют присоединиться и "добровольцы" из Ливии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Россию, была достигнута договоренность о направлении в Украине "добровольцев" из Ливии, которые будут принимать участие в боевых действия на стороне оккупанта.

"Переброска военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации",- пишет пресс-служба.

Также агрессор начал скрытые меры мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Руководством учебных заведений (техникумов, институтов) осуществлены вызовы студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодня подавляющее большинство личного состава 1-го АК - это мобилизовано население временно оккупированных территорий",- добавляет пресс-служба.

Мобилизованные имеют подавленное морально-психологическое состояние. Большинство не имеет опыта и желания участвовать в войне, а их экипировка является устаревшей.

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