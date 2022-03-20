Росія мобілізує студентів з ОРДЛО та долучає лівійських "добровольців" до війни,- ЗСУ

Під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Росії, була досягнута домовленість про направлення в Україні "добровольців" з Лівії, які братимуть участь у бойових дії на стороні окупанта.

"Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил Російської федерації",- пише пресслужба.

Також агресор розпочав приховані заходи мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської й Донецької областей.

"Керівництвом навчальних закладів (технікумів, інститутів) здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій",- додає пресслужба.

Мобілізовані мають подавлений морально-психологічний стан. Більшість не має досвіду й бажання брати участь у війні, а їх екіпірування є застарілим.