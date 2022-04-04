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Россия мобилизует подростков из "Юнармии" для войны против Украины, - Денисова

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия проводит мобилизацию среди подростков в отрядах "Юнармии" для продолжения войны на территории Украины. Решение об их привлечении к военным действиям было принято еще в середине марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", часть которых находится и во временно оккупированной Автономной Республике Крым", - пишет Денисова.

Начиная с 29 марта, всем "юнармейцам", которым исполнилось 18 лет - начали приходить письма с приглашения провести "собеседование" и "провести культурно-патриотические занятия".

"Юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – на Харьковщину и Донбасс", - пишет Венедиктова.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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