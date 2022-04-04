Росія мобілізує підлітків з "Юнармії" для війни проти України, - Денісова

"У найкращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м’ясо вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим", - пише Денісова.

Починаючи з 29 березня, усім "юнармійцям", яким виповнилося 18 років - почали приходити листи із запрошення провести "співбесіду" та "провести культурно-патріотичні занятя".

"Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас", - пише Венедіктова.