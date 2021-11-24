Россия за месяц перебросила в ОРДЛО десятки вагонов с топливом и боеприпасами

Как сообщили изданию в миссии Украины при ОБСЕ, в период с 9 октября по 11 ноября Россия перебросила в ОРДЛО 40 железнодорожных цистерн с топливом и горюче-смазочными материалами, общим весом почти 2,4 тысячи тонн. Кроме того, в регион было направлено 8 вагонов с боеприпасами.

За этот же период в ОРДЛО с территории России въехали 19 колонн грузовиков с боеприпасами и вооружениями. Каждая из них насчитывала до 15 машин.

По данным украинских дипломатов, Россия поставила в ОРДЛО ручные гранаты, противопехотные мины, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель", три беспилотника типа "Орлан-10" и один БПЛА "Гранат-1".

Кроме того, 11 октября был зафиксирован въезд на территорию ОРДЛО пяти сотрудников ФСБ. Они пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Изварино" и направились в Луганск. Спустя три дня в этом же направлении была замечена группа из восьми российских военных.