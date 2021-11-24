UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия за месяц перебросила в ОРДЛО десятки вагонов с топливом и боеприпасами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 40 железнодорожных цистерн с топливом и 8 вагонов с боеприпасами. Также в регион российская сторона завела 19 колонн грузовиков с вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили изданию в миссии Украины при ОБСЕ, в период с 9 октября по 11 ноября Россия перебросила в ОРДЛО 40 железнодорожных цистерн с топливом и горюче-смазочными материалами, общим весом почти 2,4 тысячи тонн. Кроме того, в регион было направлено 8 вагонов с боеприпасами.

За этот же период в ОРДЛО с территории России въехали 19 колонн грузовиков с боеприпасами и вооружениями. Каждая из них насчитывала до 15 машин.

По данным украинских дипломатов, Россия поставила в ОРДЛО ручные гранаты, противопехотные мины, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель", три беспилотника типа "Орлан-10" и один БПЛА "Гранат-1".

Кроме того, 11 октября был зафиксирован въезд на территорию ОРДЛО пяти сотрудников ФСБ. Они пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Изварино" и направились в Луганск. Спустя три дня в этом же направлении была замечена группа из восьми российских военных.

Напомним, агрессия со стороны войск Российской Федерации рядом с границей Украины имеет разную интенсивность.

Отметим, украинская разведка прогнозирует, что Россия может решиться на полномасштабное вторжение в Украину в январе-феврале следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕОРДЛОРоссийская Федерация