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Росія за місяць перекинула в ОРДЛО десятки вагонів з паливом і боєприпасами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія За останній місяць перекинула на тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) 40 залізничних цистерн з паливом і 8 вагонів з боєприпасами. Також в регіон російська сторона завела 19 колон вантажівок з озброєннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили виданню в місії України при ОБСЄ, в період з 9 жовтня по 11 листопада Росія перекинула в ОРДЛО 40 залізничних цистерн з паливом і паливно-мастильними матеріалами, загальною вагою майже 2,4 тисячі тонн. Крім того, в регіон було направлено 8 вагонів з боєприпасами.

За цей же період в ОРДЛО з території Росії в'їхали 19 колон вантажівок з боєприпасами і озброєннями. Кожна з них налічувала до 15 машин.

За даними українських дипломатів, Росія поставила в ОРДЛО ручні гранати, протипіхотні міни, переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла", системи радіоелектронної боротьби "Леєр" і "Житель", три безпілотники типу "Орлан-10" і один БПЛА "Гранат-1".

Крім того, 11 жовтня був зафіксований в'їзд на територію ОРДЛО п'яти співробітників ФСБ. Вони перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Ізварине" і попрямували до Луганська. Через три дні в цьому ж напрямку була помічена група з восьми російських військових.

Нагадавши, агресія з боку військ Російської Федерації поруч з кордоном України має різну інтенсивність.

Зазначимо, українська розвідка прогнозує, що Росія може зважитися на повномасштабне вторгнення в Україну в січні-лютому наступного року.

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