Минобороны об угрозе вторжения России: Украина должна всегда быть в боевой готовности

Агрессия со стороны войск Российской Федерации рядом с границей Украины имеет разную интенсивность с начала военной агрессии. В то же время страна должна всегда быть в боевой готовности, чтобы дать отпор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам Маляр, Российская Федерация продолжает обострять ситуацию, чтобы вернуть Украину в поле абсолютного влияния. С начала военной агрессии угроза не исчезла, впрочем, она всегда была разной интенсивности.

"Россия постоянно хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит, вернуть нас в поле своего абсолютного влияния. Эта угроза сохраняется постоянно, она разной степени интенсивности. Так же как движение российских войск вокруг наших границ", - отметила замминистра обороны.

Маляр добавила, что с 2014 года Украина вынуждена быть начеку.

"Интенсивность разная: то накопления, то движение от нашей границы, уменьшение, увеличение количества войск. Поэтому мы должны понимать, что мы должны всегда быть в боевой готовности, чтобы давать этот отпор", - заявила Маляр.

В то же время заместитель министра обороны отметила, что информация от Главного управления разведки МО касаемо дестабилизационных действий РФ на границе в декабре текущего года и январе 2022 года - была обнародована и ранее, а также подтверждена партнерами Украины.