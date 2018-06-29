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Россия медлит с рассмотрением списков граждан для обмена

НовостиПолитика    29.06.2018 - 16:25
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что Украина два года ждет предложений РФ по поводу списков

Украина ожидает, что Россия рассмотрит и даст предложения относительно списков граждан, которые могут быть переданы Российской Федерации в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Москве сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Этот список (списки граждан для обмена с РФ, - ред.) был передан в минскую группу, но сейчас мы уже два года ждем, чтобы Россия рассмотрела и предоставила предложения, но годами ничего не происходит", - заявила Денисова.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека заявила, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. "Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянин, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - подчеркнула Денисова.

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Теги публикации: Российская Федерация, обмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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