Росія зволікає із розглядом списків громадян для обміну

Денісова зазначила, що Україна два роки чекає на пропозиції РФ з приводу списків

Україна очікує, що Росія розгляне та надасть пропозиції щодо списків громадян, яких може бути передано Російській Федерації в обмін на українців, яких утримують у російських тюрмах з політичних мотивів. Про це сьогодні під час прес-конференції у Москві повідомила Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Цей список (списки громадян для обміну з РФ, - ред.) був переданий до мінської групи, але зараз ми уже два роки чекаємо на те, щоб Росія розглянула і надала пропозиції, але роками нічого не відбувається", - заявила Денісова.

Нагадаємо, раніше Уповноважений ВР з прав людини заявила, що Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців. "Ми готові забрати утримуваних громадян за процедурою екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості. Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство і бойові дії. В обмін на 23 українців з російських в'язниць", - підкреслила Денісова.