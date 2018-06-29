Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Росія зволікає із розглядом списків громадян для обміну

НовиниПолітика    29.06.2018 - 16:25
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова зазначила, що Україна два роки чекає на пропозиції РФ з приводу списків

Україна очікує, що Росія розгляне та надасть пропозиції щодо списків громадян, яких може бути передано Російській Федерації в обмін на українців, яких утримують у російських тюрмах з політичних мотивів. Про це сьогодні під час прес-конференції у Москві повідомила Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Цей список (списки громадян для обміну з РФ, - ред.) був переданий до мінської групи, але зараз ми уже два роки чекаємо на те, щоб Росія розглянула і надала пропозиції, але роками нічого не відбувається", - заявила Денісова.

Нагадаємо, раніше Уповноважений ВР з прав людини заявила, що Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців. "Ми готові забрати утримуваних громадян за процедурою екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості. Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство і бойові дії. В обмін на 23 українців з російських в'язниць", - підкреслила Денісова.

Денісова проінформує послів нормандського формату про порушення Росією її мандату як омбудсмена Денісова: РФ приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців
Теги публікації: Російська Федерація, обмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся