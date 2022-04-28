Россия массово грабит фермеров во время оккупации. Денисова обратилась в ООН

Российские оккупанты массово грабят фермеров на временно оккупированных территориях Украины. Грабежи имущества и продуктов питания фиксируется в Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"В начале недели была зафиксирована колонна фур с замаскированными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону временно оккупированного Крыма", - говорится в заявлении.
Также Денисова отметила, что в Красноярском крае местные депутаты-мародеры, ссылаясь на нехватку огурцов, других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций, решили экспроприировать урожай фермеров из временно оккупированного Херсонского региона.
"Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военном преступлении согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, - пояснила Денисова. - Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украине учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине".
Как сообщалось, российские оккупанты не скрывают, что похитили и вывезли в Донецк более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Городские власти готовят обращение в Интерпол.
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