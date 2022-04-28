Росія масово грабує фермерів під час окупації. Денисова звернулась до ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

"На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму",- йдеться в заяві.

Також Денісова зазначила, що у Красноярському краї місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону.

"Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, - пояснила Денісова. - Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні".