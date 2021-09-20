Россия в любое время может перейти в наступление на юге Украины, - Наев

Российская Федерация в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины. Но на сегодня признаков наступления в ближайшее время нет.

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова (Крыма, - ред.) и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", - отметил он.

По его словам, опыт 2014 года говорит о том, что РФ может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время.

"Очередным поводом для актуализации указанного вопроса является инициирование руководством нашего государства работы "Крымской платформы". На этом фоне Российская Федерация лишь усиливает давление касательно недопущения выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии", - добавил Наев.