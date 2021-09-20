Наступательных группировок РФ на территории Беларуси нет, - Наев
Россия в рамках учений "Запад-2021" перебросила в Беларусь отдельные подразделения Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Однако российских наступательных группировок на территории Беларуси нет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, наиболее опасным фактором со стороны России следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины.
"Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться", - заявил он.