Россия ликвидировала последнюю платформу для диалога с ней, - МИД Германии

Диалог между странами должен всегда быть. Однако, Россия уничтожила все платформы для контакта с ней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

По словам Бербок, НАТО выступает за миропорядок, который основан на диалоге. В то же время как отметила министр, пока платформы для контакта с Россией нет, поскольку последней площадкой был формат ОБСЕ.

"Даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной", - заявила министр МИД Германии.